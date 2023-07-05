«РИА Новости» сообщило о пленении чемпиона Украины по боксу

Российские бойцы взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, служившего в подразделении «Кракен», сообщает «РИА Новости».

«До службы я занимался профессионально боксом — 15 лет стажа, имею такие регалии, как чемпион Украины, чемпион кубка Украины, мастер спорта. Также параллельно занимался кикбоксингом, в промежутках между боями по боксу. Там я призер чемпионата мира по разделу фулл-контакт», — рассказал Приходько агентству.

По его словам, он пошел служить в армию после возникновения недопонимания с тренером. В плен он попал на артемовском направлении, когда ВСУ пошли в наступление из города Часов Яр в 17 км от Артемовска (украинское название — Бахмут) и в 40 км от Краматорска в Донецкой области.

В открытых источниках есть информация об украинском боксере Андрее Приходько из Мариуполя, который соревновался в весовой категории до 75 кг. В 2014 году он завоевал золотую медаль чемпионата Украины в возрастной категории до 22 лет. В 2016 году Приходько стал победителем Международного турнира по боксу памяти Макара Мазая.

С 4 июня украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях, говорил президент России Владимир Путин. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. Путин утверждал, что потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному», но отмечал, что потенциал дальнейшего наступления сохраняется.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что наступательные действия идут «медленнее, чем хотелось бы». Главком ВСУ Валерий Залужный говорил, что, несмотря на это, Киев реализует свои планы. 4 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская армия сменила стратегию в ходе наступления — по его словам, задачей ВСУ является не продвижение вперед, а «истощение российской армии».