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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор рассказал о попадании снаряда в жилой дом

Губернатор Старовойт: в селе Горналь артиллерийский снаряд попал в жилой дом

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

В результате обстрела села Горналь Суджанского района Курской области артиллерийский снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По счастливой случайности никто не пострадал. Комиссия произведет оценку повреждений. Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию», — сообщил он.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. 1 июля село Горналь уже попадало под обстрел. Повреждения получило одно домовладение — там выбило окна, осколками посечен фасад. Пострадавших нет.

На следующий день Глушковский район области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Недалеко от деревни Елизаветовки зафиксировали семь попаданий. «Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения», — сообщал Старовойт.

Теги
Курская область снаряд Роман Старовойт ВСУ Украина

Встреча с
Игорем Шуваловым

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