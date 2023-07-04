Курский губернатор рассказал о попадании снаряда в жилой дом

В результате обстрела села Горналь Суджанского района Курской области артиллерийский снаряд попал в жилой дом, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По счастливой случайности никто не пострадал. Комиссия произведет оценку повреждений. Если дом будет невозможно восстановить, собственнику выплатят компенсацию», — сообщил он.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. 1 июля село Горналь уже попадало под обстрел. Повреждения получило одно домовладение — там выбило окна, осколками посечен фасад. Пострадавших нет.

На следующий день Глушковский район области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Недалеко от деревни Елизаветовки зафиксировали семь попаданий. «Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения», — сообщал Старовойт.