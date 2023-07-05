Пять ракет были выпущены из сектора Газа по Израилю

Противовоздушная оборона Израиля «Железный купол» перехватила пять ракет, выпущенных по муниципалитету Сдерот на юге страны со стороны сектора Газа. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Twitter.

Перед этим в южном Израиле прозвучали сирены воздушной тревоги. Как уточняет The Jerusalem Post, обстрел стал первым после операции «Щит и стрела», проведенной в мае. Одна из ракет попала в дом, повредив крышу. Пострадавших нет.

Ракеты полетели в сторону Сдерота через несколько часов после того, как израильские силы покинули город Дженин на Западному берегу Иордана. В Дженине ЦАХАЛ проводил операцию против палестинских террористов, были убиты 12 палестинцев.

14 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ходе операции «Щит и стрела» уничтожил в секторе Газа все руководство «Исламского джихада» (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, израильская армия уничтожила 17 командных центров группировки, ликвидировали десятки террористов и вывели из строя противотанковые работы. Нетаньяху назвал это «действительно идеальной работой».

О решении провести операцию «Щит и стрела» Израиль объявил в ночь на 9 мая. Это стало ответом на обстрелы израильской территории. Пока происходили взаимные обстрелы сектора Газа и Израиля, при посредничестве Египта велись переговоры о прекращении огня. Несмотря на то, что стороны о нем договорились, короткие обоюдные обстрелы все равно проводились. По данным ЦАХАЛа, в ходе пятидневных боев по Израилю в общей сложности было выпущено 1200 ракет, погибли два человека.