Палестина решила прекратить все контакты с Израилем

Из-за проведения Израилем операции в Дженине Палестина решила прекратить с ним все контакты, а также ограничить связи с администрацией США. По последним данным, в ходе операции убиты 10 палестинцев

Палестинские власти решили прекратить все контакты с израильской стороной и продолжать ограничивать координацию с Израилем в области безопасности, говорится в заявлении по итогам экстренного совещания властей Палестины, созванного из-за проведения Тель-Авивом контртеррористической операции в Дженине, передает WAFA.

В документе подтверждается право палестинцев на самооборону. Палестина также решила обратиться в Совбез ООН с требованием выполнить резолюцию о прекращении строительства Израилем поселений на Западном берегу Иордана и резолюцию о международной защите палестинского народа, прекратить односторонние меры и ввести санкции в отношении Тель-Авива. Кроме того, Палестина требует прекратить членство Израиля в ООН.

По итогам заседания руководство Палестины заявило, что договоренности, заключенные в Акабе и Шарм-эш-Шейхе в этом году с целью остановить эскалацию и напряженность между Израилем и палестинцами, более не действительны, поскольку Тель-Авив их нарушил.

Помимо этого, палестинская сторона решила ограничить отношения с Вашингтоном, а также подать в суд в отношении США и Великобритании из-за так называемой Декларации Бальфура и потребовать извинений и компенсации.

Декларация Бальфура — официальное письмо от министра иностранных дел Великобритании Артура Бальфура к представителю британской еврейской общины Лайонелу Ротшильду в 1917 году для передачи Сионистской федерации Великобритании (Палестина). США поддержали эту декларацию. Документ вошел в текст мандата Великобритании на управление Палестиной, утвержденного Лигой наций, которая позднее стала Организацией объединенных наций (ООН). Палестина находилась под британским мандатом до 1948 года, когда после арабо-израильской войны было объявлено о создании государства Израиль.

2 июля израильская армия (ЦАХАЛ) начала крупную военную операцию в палестинском городе Дженин, который находится на Западном берегу реки Иордан. Армия нанесла серию из более чем десяти авиаударов, перебросив силы на север берега. Главный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари говорил, что на данный момент операция сосредоточена в Дженине, но позже она может распространиться и на другие города, в частности, в Самарию, которая граничит с Дженином. Израильская армия и группа вооруженных палестинцев начали перестрелку возле мечети.

Операция ЦАХАЛа в Дженине проводится, чтобы остановить террористов, стремящихся уничтожить Израиль, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. «Прошлой ночью израильские солдаты попытались незаметно добраться до самой законной [для Израиля] цели на планете — людей, которые уничтожили бы нашу страну», — сказал он.

Нетаньяху отметил, что операция «будет продолжаться столько, сколько потребуется». По его словам, «в последние месяцы Дженин стал убежищем для террористов», которые нападают на израильтян, в том числе на детей. «Солдаты Израиля делают все, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, как и Израиль делает все, чтобы осуществить свое право на самооборону», — отметил премьер-министр.

По данным израильских военных, к вечеру 3 июля число погибших в ходе операции палестинцев достигло 10. В ЦАХАЛе предположили, что жертв будет намного больше.

Из лагеря беженцев в Дженине эвакуируют более 500 палестинских семей, рассказал представитель Красного полумесяца (арабский аналог Красного креста) Ахмед Джебрил агентству «РИА Новости». По его словам, медики уже оказали помощь более 70 раненым, из которых 20 находились в тяжелом состоянии.