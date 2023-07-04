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Израиль объявил о завершении операции в Палестине

Премьер Израиля Нетаньяху объявил о завершении контртеррористической операции в Палестине
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Контртеррористическая операция в палестинской Дженине завершилась, сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводит The Times of Israel.

«На данный момент мы завершаем миссию, и я могу сказать, что наши широкомасштабные действия в Дженине — это не разовая акция», — сказал премьер-министр во время посещения военного поста недалеко от Дженина. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит действовать «по мере необходимости, чтобы искоренить терроризм». «Мы не позволим, чтобы Дженин снова превратился в рассадник террора», — подчеркнул он.

The Jerusalem Post со ссылкой на источник в силовых ведомствах сообщает, что израильские силы начали выводить войска из Дженина. Отход сопровождался столкновениями и перестрелкой с палестинцами возле государственной больницы Халил Сулейман в лагере беженцев.

2 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала крупную военную операцию в палестинском городе Дженин, который находится на Западном берегу реки Иордан. Армия нанесла серию более чем из десяти авиаударов. Всего в ходе операции были убиты 12 палестинцев, не менее 50 были ранены. Главный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что операция достигла своих целей и может завершиться быстрее, чем изначально предполагалось. В армии сообщили, что в ходе военных действий было конфисковано от нескольких сотен до более чем тысячи самодельных взрывчаток и другого оружия.

Теги
Израиль Палестина Биньямин Нетаньяху ЦАХАЛ

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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