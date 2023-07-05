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Путин заявил о повышении экономических показателей России выше ожидаемых

Путин: экономические показатели России выше ожидаемых, это вселяет надежду

Экономические показатели России лучше ожидаемых, что вселяет надежду на выполнение поставленных задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, фрагмент встречи транслировался по телеканалу «Россия-24».

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», — сказал президент в ответ на статистику, приведенную Мишустиным. Премьер-министр говорил, что экономика России растет, а рост реальных доходов людей возобновлен.

Путин и Мишустин провели встречу в ночь с 4 на 5 июля, обсудив экономические вопросы. Премьер-министр рассказал, что «экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться. <...> За пять месяцев на сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%, что очень важно: май к маю — 5,4%». Также Мишустин добавил, что правительство уверено в росте ВВП в годовом выражении более чем на 2%, если не будет «форс-мажоров».

При этом международные организации сомневаются в росте российской экономике в 2023 году. Так, Всемирный банк прогнозирует, что спад ВВП России составит 0,2%. У Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидания еще ниже — по мнению экспертов, ВВП снизится на 1,5%.

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