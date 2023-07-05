В Минобороны сообщили о начале российско-сирийских учений авиации

С 5 июля на территории Сирии стартуют российско-сирийские учения, которые продлятся шесть дней. Военные отработают совместные действия авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «при отражении ударов средств воздушного нападения». Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В заявлении ЦПВС говорится, что в Идлибской зоне деэскалации зафиксированы три обстрела позиций сирийских войск со стороны террористических группировок — два в провинции Алеппо и один в провинции Латакия. Также российская сторона отметила девять нарушений безопасности полетов в воздушном пространстве над северными районами Сирии со стороны беспилотников международной террористической коалиции, которую возглавляют США. В ЦПВС предупредили, что увеличение этих полетов «ведет к эскалации напряженности и не способствует взаимному и конструктивному сотрудничеству».

В середине июня средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку по юго-западу Дамаска, сообщало агентство SANA. Силы противовоздушной обороны сбили некоторые из запущенных ракет, в результате атаки один сирийский солдат получил серьезные ранения. Израильская сторона об ударе по Дамаску не сообщала.

Россия и Сирия неоднократно проводили совместные военные учения. Так, в декабре 2019 году военные обеих стран отрабатывали маневры с участием российских кораблей, самолетов с авиабазы Хмеймим и ракетных катеров сирийских ВМС в восточной части Средиземного моря. 15 февраля 2022-го министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал учения Военно-морского флота России в ходе учений в сирийском Тартусе.