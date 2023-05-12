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«Стратеги» Ту-95МС совершили 13-часовой полет над Чукотским морем

Минобороны: российские ракетоносцы Ту-95МС совершили 13-часовой полет над Чукотским морем

«Стратеги» Ту-95МС совершили 13-часовой полет над Чукотским морем
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Два российских ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над нейтральными водами акватории Чукотского моря, сообщает Министерство обороны России.

Продолжительность полета составила более 13 часов. Экипажи осуществили дозаправку топливом в воздухе. «Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа», — говорится в сообщении ведомства.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — подчеркнули в ведомстве.

В феврале два стратегических ракетоносца Ту-95МС уже совершали плановый полет над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского морей. Тогда продолжительность полета составила более семи часов.

В конце декабря ракетоносцы Ту-95МС на протяжении семи часов проводили плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря. При появлении над Японским морем двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 Япония подняла в воздух истребители.

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самолет Чукотское море полет Минобороны
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