У отравившихся медвежатиной в Забайкалье выявили трихинеллез

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У поевших медвежатины жителей Забайкальского края подтвержден диагноз «трихинеллез», всего зафиксировано 11 случаев заболевания, сообщили РБК в региональном управлении Роспотребнадзора.

«В ходе расследования установлено, что пострадавшие употребляли в пищу мясо медведя. По результатам лабораторных исследований пострадавшим поставлен диагноз «трихинеллез», — говорится в сообщении.

Трихинеллез — паразитарное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении — кишечными расстройствами, развитием осложнений. Человек чаще всего заражается трихинеллезом при употреблении в пищу термически недостаточно обработанного мяса зараженного дикого кабана, медведя, барсука и свиньи.

3 июля власти Забайкалья сообщили о девяти случаях отравления медвежатиной у жителей поселка Куанда. Потом число пострадавших увеличилось до 11, среди них есть двое детей. Трое обратившихся за медицинской помощью находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные восемь — в удовлетворительном, сообщили в региональном минздраве.

В администрации региона рассказали, что жители «употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание». В Чите врачи должны были провести обследование и установить точный диагноз, который до этого не был известен. В Госветслужбе Забайкалья сообщали, что образцы медвежатины изъяты, их исследуют в краевой ветеринарной лаборатории.