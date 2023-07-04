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Число отравившихся медвежатиной в Забайкалье увеличилось до 11

Минздрав: число отравившихся медвежатиной в Забайкалье увеличилось до 11
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В забайкальском поселке Куанда одиннадцать человек, включая двух детей, отравились медвежатиной. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные минздрава.

Трое обратившихся за медицинской помощью, в том числе один несовершеннолетний, находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные восемь — в удовлетворительном.

«Проводится консультация по телемедицинской системе со специалистами краевой клинической инфекционной больницы», — добавили в пресс-службе.

Накануне власти рассказали, что жители «употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание». В Госветслужбе Забайкалья отметили, что образцы медвежатины были изъяты — их доставили в краевую ветеринарную лабораторию для исследования.

Глава Каларского округа Владимир Устюжанин рассказал, что в село Куанда поедет бригада сотрудников из Каларской ЦРБ, районной полиции, станции по борьбе с болезнями животных, управления Роспотребнадзора, центра гигиены и эпидемиологии.

«Планируется проведение опроса, в том числе для выявления фактов употребления населением дикого мяса, выявления заболевших с подозрением на трихинеллез», — рассказал он (цитата по «Чита.Ру»).

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Устюжанин добавил, что, по предварительным данным, отравившихся угостил охотник.

Медвежатина может вызвать два заболевания — бруцеллез (инфекционное заболевание) и трихинеллез (в организме поселяются паразиты). Добытое на охоте мясо необходимо исследовать на трихинеллез. При обнаружении даже одной личинки мясо утилизируется или сжигается.

Прокуратура Забайкальского края организовала проверку. Сотрудники ведомства проверят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролируют соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи.

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