Девять человек отравились медвежатиной в забайкальском поселке Куанда

В Забайкалье девять человек отравились медвежатиной

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В забайкальском поселке Куанда девять человек, включая ребенка, отравились медвежатиной. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

Жители «употребляли в пищу мясо медведя, позже почувствовали недомогание», рассказали власти. 4 июля их должны доставить в Читу, где врачи проведут обследование и установят точный диагноз.

По данным Госветслужбы Забайкалья, образцы медвежатины изъяты, они будут доставлены в краевую ветеринарную лабораторию для исследования. Руководитель ведомства Андрей Лим заверил, что служба принимает «все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания», не уточнив какого.

3 июля Минприроды Забайкалья предупредило, что у медведей начался брачный период, и в связи с этим животные начали выходить к людям в населенных пунктах рядом с лесом. Жителям рекомендовали не фотографировать медведя и не делать с ним селфи, а также не преследовать и не подкармливать животных.