Рабочая группа: иск к Киеву на ₽152 млрд о водной блокаде Крыма предъявлен трем ответчикам

В Крыму назвали ответчиков по иску к Киеву на ₽152 млрд за водную блокаду

Иск властей Крыма о взыскании с Украины 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова предъявлен трем украинским ответчикам. Это Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов страны и украинское управление Северо-Крымского канала, сообщил «РИА Новости» глава комитета крымского парламента по законодательству, а также замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Все ведомства, по словам депутата, получат статус ответчика «и в обязательном порядке должны прибыть и высказать свою точку зрения по этому поводу».

«Но и их неявка не скажется на возможности проведения судебного процесса», — отметил собеседник агентства.

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