Власти Крыма подали иск против Украины на ₽152 млрд за водную блокаду

Процесс подачи иска в суд (Фото: va_konstantinov / Telegram)

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск властей о взыскании с Украины ущерба в размере более 152,2 млрд руб. из-за водной блокады полуострова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Решение подать этот иск он объяснил тем, что, когда закончится специальная военная операция на Украине, Запад «сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины», в связи с чем крымские власти должны быть готовы «представить ущерб, который нанесла Крыму Украина». «Мы сделаем все, чтобы довести эту работу до ее логического завершения», — пообещал Константинов.

В Арбитражном суде Крыма РБК подтвердили информацию о регистрации иска.

До 2014 года, когда полуостров был присоединен к России, в Крым поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Она обеспечивала 85% потребностей жителей в пресной воде. В 2017 году администрация Херсонской области Украины перегородила русло канала дамбой, полностью перекрыв водоснабжение Крыма по нему.

24 февраля 2022 года, в день начала военной операции, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водная блокада полуострова окончена, поскольку российская армия стала контролировать «узел в Новой Каховке», где была создана преграда. Вечером того же дня российские военные сообщили, что разблокировали Северо-Крымский канал.