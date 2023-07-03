В Москве начали тестировать подключение электросамокатов к «ЭРА-ГЛОНАСС»

В Москве стартовал эксперимент по подключению электросамокатов к государственной системе экстренного реагирования при дорожных авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака.

При въезде на определенные участки Москвы самокаты будут автоматически снижать скорость. Для этого транспортные средства оснащены специальными трекерами российского производства, подключенными к «ЭРА-ГЛОНАСС», рассказал Шпак.

Территории, на которых проходит эксперимент, разделены на несколько зон с максимальными скоростными ограничениями в 10 км/ч, 15 км/ч или 20 км/ч. Различные скоростные режимы установлены для тротуаров, пешеходных переходов, парков и других зон с пешеходами. Эксперимент будет проходить до конца сезона.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — система экстренного реагирования при авариях, которая передает оперативным службам координаты автомобиля, попавшего в ДТП. Для отправки данных используются сети сотовых операторов и спутниковая навигация ГЛОНАСС и GPS. Полученная системой информация обрабатывается и хранится в базах экстренных служб, доступ к ней имеют и другие госорганы.

Верховный суд признал электросамокаты транспортным средством в марте прошлого года. В октябре правительство одобрило внесение в ПДД изменений и присвоило им, а также электроскейтбордам, гироскутерам, сегвеям, моноколесам и другим подобного рода устройствам статус средств индивидуальной мобильности. Для них установлена максимально разрешенная скорость в 25 км/ч.