В Кремле положительно оценили инициативу Лепса и Баскова платить за подбитые танки Leopard

В Кремле оценили идею Баскова и Лепса платить ₽1 млн за подбитый танк

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил инициативу музыкантов платить вознаграждения за подбитые танки Leopard и другую украинскую технику. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент ТАСС.

«Такие проявления патриотические … не одинокая инициатива. Общество поддерживает наших героев, наших бойцов. Это хорошо», — сказал представитель Кремля.

Ранее музыкальный продюсер, основатель рок-группы «Земляне» Владимир Киселев учредил денежное вознаграждение за уничтоженную в ходе военных действий украинскую военную технику. Инициативу поддержали артисты Николай Басков, Григорий Лепс и другие. В пресс-службе «Русской медиагруппы», которую основал Киселев, уточнили, что будут выплачивать от 700 тыс. руб. до 1 млн руб.

После начала военной операции на Украине российское Минобороны ввело множество мер поддержки для военнослужащих, включая премии за уничтоженную технику ВСУ. Так, за уничтожение самолета украинских сил положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб. Выплаты также «возможны» отдельным наиболее отличившимся военным за уничтожение украинского личного состава или решение других задач.