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Застреливший двух человек в аэропорту Кишинева умер от полученных ран

Застреливший двух человек в аэропорту Кишинева умер от полученных при задержании ран

Мужчина, застреливший двоих правоохранителей в аэропорту Кишинева 30 июня, умер от полученных при задержании ранений. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чтя деятельность признана экстремистской и запрещена в России) Генеральный инспекторат полиции Молдавии.

Стрельбу в аэропорту Кишинева открыли вечером 30 июня. Стрелявший — иностранный гражданин, которого не пустили в Молдавию. Стрелок при задержании выхватил пистолет у пограничника и открыл огонь, убив сотрудника пограничной полиции и представителя службы безопасности аэропорта.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан уточнял, что огонь отрыл 43-летний гражданин Таджикистана, которому запретили въезд в страну «из соображений безопасности». Генеральная прокуратура Таджикистана подтвердила, что нападение совершил гражданин республики — 43-летний Рустам Ашуров. Мужчина находился в розыске за похищение человека.

После произошедшего в Молдавии возбудили уголовное дело по статье об убийстве (ст. 145 УК республики). За совершение этого преступления нападавшему грозило пожизненное лишение свободы.

Теги
Молдавия Кишинев убийство стрельба
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