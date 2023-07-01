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Генпрокурор Молдавии заявил, что стрельба в Кишиневе не является терактом

Врио генпрокурора Молдавии: стрельба в аэропорту Кишинева не является терактом
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Инцидент со стрельбой в аэропорту Кишинева не квалифицируется как теракт, уголовное дело возбуждено по обвинению в убийстве. Об этом на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну, передает TVR Moldova.

«Уголовное дело по статье терроризм даже не было заведено. Это была одна из первоначальных версий, но не основная. Уголовное дело возбуждено за убийство», — сказал Мунтян.

Огонь открыл иностранный гражданин, которому не разрешили въезд в Молдавию. Погибли два человека, включая пограничника. Стрелявшего задержали бойцы спецназа FULGER, он получил ранения.

По данным «Комсомольской правды в Молдове», мужчина прибыл из Турции. Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что стрелял 43-летний гражданин Таджикистана. Въезд в страну ему запретили «по соображениям безопасности».

Генпрокурор Молдавии заявил, что стрельба в Кишиневе не является терактом
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Прокуратура Таджикистана сообщила, что стрелял находившийся в розыске за похищение человека 43-летний Рустам Ашуров.

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Молдавия стрельба Кишинев аэропорты уголовное дело
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