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В Химках начался пожар в цеху комбината «Сходня»
В Химках загорелся цех мебельного комбината «Сходня»
В городе Химки Московской области начался пожар в нежилом здании по адресу: микрорайон Сходня, улица Некрасова, д. 2, сообщило ГУ МЧС по Московской области. По данным сервиса онлайн-карт «Яндекс.Карты», здесь находятся различные предприятия, в том числе цех бывшей мебельной фабрики «Политерминал», склад завода свайных конструкций и производственное предприятие «Сумки Вита».
Телеграм-канал Shot сообщает, что горит цех мебельного комбината «Сходня», расположенного на этой же улице.
Площадь пожара составляет 400 кв.м. Для тушения пожара ведомство направило две единицы техники и семь человек.
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