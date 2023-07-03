В Химках начался пожар в цеху комбината «Сходня»

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В городе Химки Московской области начался пожар в нежилом здании по адресу: микрорайон Сходня, улица Некрасова, д. 2, сообщило ГУ МЧС по Московской области. По данным сервиса онлайн-карт «Яндекс.Карты», здесь находятся различные предприятия, в том числе цех бывшей мебельной фабрики «Политерминал», склад завода свайных конструкций и производственное предприятие «Сумки Вита».

Телеграм-канал Shot сообщает, что горит цех мебельного комбината «Сходня», расположенного на этой же улице.

Площадь пожара составляет 400 кв.м. Для тушения пожара ведомство направило две единицы техники и семь человек.

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