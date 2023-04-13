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Общество ,  
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В подмосковных Химках загорелся фермерский рынок

МЧС: пожар площадью 300 кв. м произошел на фермерском рынке в подмосковных Химках

В подмосковных Химках произошел пожар в одноэтажном нежилом здании, сообщает управление МЧС по Подмосковью. В 3:33 поступило сообщение о возгорании в нежилом одноэтажном здании по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 14а.

«Здание деревянно — щитовое, 1-этажное, размером в плане 100х50, отдельностоящее», — уточняет МЧС.

К 4:21 пожар удалось локализовать на площади 300 кв. м. К тушению привлекли 42 человека и 13 единиц техники. Данных о пострадавших пока нет, дальнейшая информация уточняется.

Московский дептранс сообщил, что из-за пожара полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения. Ведомство заявило, что горит здание торгового комплекса по адресу: Молодежный проезд, строение 9Б.

Как пишет телеграм-канал Mash, загорелся фермерский рынок, по предварительным данным, людей внутри нет. Рядом с ним находится АЗС.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», фермерский рынок расположен по адресу, который называет дептранс, а в здании, о котором сообщает МЧС, находится в том числе АЗС «Газпромнефть» и офисы доставки. Эти здания расположены по соседству.

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Теги
Пожар Химки рынок МЧС
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