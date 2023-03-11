МЧС: в Подмосковье загорелся цех по производству пластика на площади 5 тыс. кв. м

В Подмосковье загорелся производственный цех на площади 5 тыс. кв. м

Загоревшийся цех находится в поселке Колюбакино, который расположен между Рузой и Звенигородом. Площадь пожара — 5 тыс. кв. м, уже обрушилась крыша на 3,5 тыс. «квадратах»

Фото: Сайт Главного управления МЧС России по Московской области

В поселке Колюбакино Рузского городского округа Московской области начался пожар в цехе по производству пластика, предварительная площадь возгорания — 5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Предварительная площадь пожара на данный момент — 5 000 кв. м, произошло обрушение кровли», — сказали в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на МЧС уточняет, что обрушение кровли произошло на площади 3,5 тыс. кв. м. Данных о пострадавших нет, в тушении участвуют 55 спасателей и 17 единиц техники.

Сообщение о возгорании поступило 10 марта в 23:42, отмечали в областном управлении МЧС. В 2:35 11 марта пожар локализовали на 5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе управления.

Как указали в МЧС, горит цех по ул. Майора Алексеева, д. 29, с. 101. По данным «Яндекс.Карт», по этому адресу находится несколько производственных предприятий.

В феврале в Красноярске загорелся склад готовой продукции завода холодильников «Бирюса». Площадь пожара достигла 13,2 тыс. кв. м., его полностью ликвидировали спустя сутки. В тушении принимали участие 130 человек и 46 единиц техники. О погибших и пострадавших не сообщалось.