В кафе рядом со входом в здание Ленинградского вокзала произошел пожар

У входа в Ленинградский вокзал произошел пожар

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В кафе рядом со входом в здание Ленинградского вокзала произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Площадь пожара составила 20 кв. м. В 14:52 по московскому времени его полностью ликвидировали.

Департамент транспорта Москвы уточнял, что пожар начался в кафе, которое находится в зоне пригородных турникетов вокзала. «На движение поездов не повлияло, вокзал работает в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Телеграм-каналы Mash и Shot писали, что пожар произошел в бургерной.