У входа в Ленинградский вокзал произошел пожар

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 июня
EUR ЦБ: 95,11 (+1,24) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 30 июня
USD ЦБ: 87,03 (+1,41) Инвестиции, 16:05
В Москве задержали женщину по делу о шпионаже Политика, 16:26
Путина нарисовал лицо на сенсорной доске Политика, 16:22
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 16:15
Военная операция на Украине. Карта на 29 июня Политика, 16:14
Илью Красильщика заочно приговорили к восьми годам за «фейки» об армии Общество, 16:07
Бивни мамонта нашли при благоустройстве кремля в Зарайске Недвижимость, 16:06
Боррель допустил создание фонда обороны Украины Политика, 15:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Директор холдинга Т1 — о новых перспективных нишах на российском IТ-рынке РБК+, 15:52
Чехия запретила россиянам участвовать в турнирах на территории страны Спорт, 15:49
Скандальный художник и трансляция смыслов: зачем бизнесу современный арт РБК Стиль и СберПервый, 15:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:43
Гендиректор «Аквилона» — о том, как сделать морские круизы массовыми Новая экономика, 15:41
У входа в Ленинградский вокзал произошел пожар Общество, 15:35
Движение «Аэроэкспрессов» в Домодедово и других поездов восстановили Общество, 15:34
Общество ,  
0 

У входа в Ленинградский вокзал произошел пожар

В кафе рядом со входом в здание Ленинградского вокзала произошел пожар

У входа в Ленинградский вокзал произошел пожар
Video

В кафе рядом со входом в здание Ленинградского вокзала произошло возгорание, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Площадь пожара составила 20 кв. м. В 14:52 по московскому времени его полностью ликвидировали.

Департамент транспорта Москвы уточнял, что пожар начался в кафе, которое находится в зоне пригородных турникетов вокзала. «На движение поездов не повлияло, вокзал работает в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Телеграм-каналы Mash и Shot писали, что пожар произошел в бургерной.

Теги
Москва Ленинградский вокзал пожары тушение возгорание новости
Материалы по теме
В Нижнем Новгороде произошел пожар на лакокрасочном заводе «Бальзам»
Общество
В Туве после режима ЧС из-за паводков ввели режим ЧС из-за пожаров
Общество
Пожар в многоэтажке в Белгороде потушили
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter