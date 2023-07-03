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ФТС рассказала, что нашли в подозрительной посылке на почтовой таможне

Найденные на почтовой таможне в Москве предметы оказались корпусами противотанковых мин

ФТС рассказала, что нашли в подозрительной посылке на почтовой таможне
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В одной из посылок на Центральной почтовой таможне в Москве обнаружили «предметы, похожие на мины», которые оказались корпусами противопехотных мин времен Второй мировой войны, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) в своем телеграм-канале.

О том, что на почтовой таможне обнаружили подозрительную посылку, ФТС сообщила днем. Людей из здания эвакуировали, приехали эксперты. Они выяснили, что внутри было два корпуса немецких противопехотных мин времен Второй мировой войны без взрывателя.

Фото:Федеральная таможенная служба России Фото:Федеральная таможенная служба России Фото:Федеральная таможенная служба России

В документах отправитель написал, что отправляет уличные ретро-фонари. Посылка должна была отправиться в США. Полиция изъяла отправление, идет проверка.

В мае специалисты службы безопасности «Почты России» выявили посылку с предметами, похожими на оружие. Позже «Известия» сообщили, что на почте во Внуково изъяли партию из четырех автоматов «Калашникова».

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