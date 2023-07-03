Почтовую таможню в Москве эвакуировали из-за подозрительной посылки

Из Центральной почтовой таможни в Москве эвакуировали людей из-за подозрительной посылки

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Таможенник на Центральной почтовой таможне в Москве обнаружил подозрительную посылку, из здания эвакуировали людей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФТС.

«Сейчас ждут экспертов», — добавили в ведомстве.

Собеседник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в посылке обнаружили предметы, похожие на противотанковые мины.

В мае специалисты службы безопасности «Почты России» обнаружили посылку с предметами, похожими на оружие. «Известия» позже писали, что речь, вероятно, шла об автоматах Калашникова.