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Почтовую таможню в Москве эвакуировали из-за подозрительной посылки
Из Центральной почтовой таможни в Москве эвакуировали людей из-за подозрительной посылки
Таможенник на Центральной почтовой таможне в Москве обнаружил подозрительную посылку, из здания эвакуировали людей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ФТС.
«Сейчас ждут экспертов», — добавили в ведомстве.
Собеседник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в посылке обнаружили предметы, похожие на противотанковые мины.
В мае специалисты службы безопасности «Почты России» обнаружили посылку с предметами, похожими на оружие. «Известия» позже писали, что речь, вероятно, шла об автоматах Калашникова.