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«Почта России» рассказала о посылке с предметами, похожими на оружие

«Почта России»: в Москве выявили посылку с предметами, похожими на оружие
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Специалисты службы безопасности «Почты России» выявили посылку с предметами, похожими на оружие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Посылку задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место. «На процесс обработки и доставки почтовых отправлений происшествие никак не повлияло», — сообщили в «Почте России».

В «Почте России» отметили, что предметы в посылке были «конструктивно схожими с оружием». При этом в компании не уточнили, что именно было в почтовом отправлении. В пресс-службе МВД заявили, что им не поступала информация об оружии в посылке.

2 мая телеграм-канал «112» сообщал, что на почту во Внуково пришла посылка с четырьмя автоматами Калашникова.

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