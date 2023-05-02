«Почта России»: в Москве выявили посылку с предметами, похожими на оружие

«Почта России» рассказала о посылке с предметами, похожими на оружие

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Специалисты службы безопасности «Почты России» выявили посылку с предметами, похожими на оружие. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Посылку задержали и передали представителям правоохранительных органов, которые прибыли на место. «На процесс обработки и доставки почтовых отправлений происшествие никак не повлияло», — сообщили в «Почте России».

В «Почте России» отметили, что предметы в посылке были «конструктивно схожими с оружием». При этом в компании не уточнили, что именно было в почтовом отправлении. В пресс-службе МВД заявили, что им не поступала информация об оружии в посылке.

2 мая телеграм-канал «112» сообщал, что на почту во Внуково пришла посылка с четырьмя автоматами Калашникова.