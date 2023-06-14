Глава НСПК ответил на идею Грефа создать конкурента картам «Мир»
Конкуренция между платежными системами в первую очередь выгодна для банков, а не для их клиентов. Так прокомментировал РБК инициативу банков по созданию альтернативы картам «Мир» глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») Владимир Комлев.
По словам Комлева, прямыми клиентами платежных систем являются банки, и конкуренция между платежными системами приведет к дополнительным преимуществам в первую очередь для финансовых институтов, а не для физических лиц, поскольку она повысит доходность банков.
«Пока международные платежные системы работали в России, они боролись за то, чтобы именно их карты превалировали в портфелях банков. И это никаким образом не касалось людей», — сказал Комлев.
«Да, наверное, какая-то часть этих доходностей [банков] будет направляться на создание тех или иных продуктов для физлиц, когда банки будут конкурировать между собой. Но первейший, с моей точки зрения, посыл, когда говорится о создании конкуренции между платежными системами, — это повышение борьбы за банки, создание больших преференций, выгод для них», — добавил глава НСПК.
Ранее о том, что в России может быть создана альтернатива платежной системе «Мир», рассказал глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК. Он не назвал четких сроков и планов реализации этой инициативы. По словам главы Тинькофф Банка Станислава Близнюка, в обсуждении принимают участие пять — десять игроков финансового рынка. Банки объясняют создание альтернативы необходимостью развивать конкуренцию на платежном рынке. В марте 2022 года из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercad. Теперь российские банки могут выпускать в основном только карты «Мир», а также небольшое число кредитных организаций — карты китайской платежной системы UnionPay.
«Как говорил Герман Оскарович, «два лучше, чем один» (цитата из интервью Германа Грефа. — РБК). Но у нас есть два — у нас есть «Мир», есть СБП (Система быстрых платежей, оператором которой является ЦБ. — РБК). Эти две платформы создают очень хорошую вариативность для банков в рамках тех равноудаленных для них платформ, на базе которых банки в состоянии строить максимально конкурентный, интересный продукт. И эти интересы должны быть выгодны не только для кредитных организаций, они должны учитываться и для торгово-сервисных предприятий, и самое главное — для физических лиц. Вот если конкуренция способствует тому, что выигрывает конечный потребитель, то это здорово и мы двумя руками за это. Если начинается какой-то перекос и уход в пользу того или иного одного игрока — здесь, мне кажется, могут быть и проблемы», — рассуждает Комлев.
Глава НСПК допускает какие-то объединения между группами банков для создания нового платежного продукта. Однако, по его мнению, создать равнодоступную для всех банков платформу без участия регулятора будет достаточно сложно. «Сеть приема, единые стандарты, форматы и все прочее — без того, чтобы был задействован весь рынок, это достаточно сложно сделать. Мы это все проходили. Но ничего невозможного нет», — резюмировал Комлев.
НСПК была создана в России в 2014 году, после ввода санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году, а впоследствии стали обязательными для перечисления зарплат бюджетникам, а также пенсий и пособий. После ухода Visa и Mastercard их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, а эмитированные иностранными банками — в России. Но российские карты продолжают действовать внутри страны, так как все транзакции обрабатываются через НСПК.
По данным ЦБ, по итогам 2021 года было выпущено 113,6 млн карт «Мир». На них приходилось 25,7% всех операций по картам в России и 32,5% выпуска новых карт. Остальную долю между собой делили в основном Visa и Mastercard. В четвертом квартале 2022 года доля «Мир» в общем объеме операций составила уже 41,3%, за год увеличившись на 15,6 п.п. Эмиссия карт «Мир» за год увеличилась в 1,6 раза и на начало 2023 года составила 182,3 млн карт. На каждого жителя России приходилось 1,3 карты «Мир», следует из годового отчета Банка России.