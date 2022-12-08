Виктор Бут прилетел в Россию

Виктор Бут (Фото: Chumsak Kanoknan / Getty Images)

Освобожденный в США россиянин Виктор Бут находится на территории России, его самолет уже пересек российскую границу. Об этом сообщает телеканал «Россия 24», который опубликовал запись разговора Бута по телефону с матерью и женой.

В разговоре Бут заверил семью, что у него все в порядке. Корреспондент телеканала уточнила, что он позвонил во время дозаправки самолета. ТАСС со ссылкой на авиационные службы пишет, что борт сел на дозаправку в Махачкале. Депутат Госдумы Мария Бутина на странице во «ВКонтакте» тоже сообщила, что Бут в России и скоро будет в Москве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал ТАСС, что борт Бута должен приземлиться в московском аэропорту Внуково. Глава государства Владимир Путин, который едет на саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Бишкек через Внуково-2, не пересечется с Бутом, так как они будут находиться в аэропорту в разное время, уточнил Песков.

В четверг в аэропорту Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами: Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. В ведомстве отметили, что Вашингтон долгое время категорически отказывался от диалога по включению Бута в обмен.

Грайнер после освобождения направилась в США. Американский президент Джо Байден рассказал, что пообщался со спортсменкой и что с ней все в порядке.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уточнила, что Бута и Грайнер помиловали, то есть они не будут отбывать остаток наказания.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут хотел поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Соединенных Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам тюрьмы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.