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Лукашенко исключил открытие в Белоруссии пунктов набора в ЧВК «Вагнер»

Лукашенко исключил открытие в Белоруссии пунктов вербовки ЧВК «Вагнер»
Желающие вступить в «Вагнер» сами найдут пути туда, считает Лукашенко. По его словам, лагеря для ЧВК строить не будут, им предложили заброшенную часть: «Пожалуйста — забор есть, все есть»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Белоруссии пока не будет пунктов по набору в ЧВК «Вагнер», заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, среди руководителей «Вагнера» есть один белорус. «Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые... Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову», — добавил он.

«Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору «Вагнера». Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что в стране не строят лагеря для ЧВК «Вагнер», но могут помочь бойцам с размещением. «Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны с Шойгу подпишет», — пояснил Лукашенко.

Бойцам ЧВК «Вагнер» предложили одну из заброшенных частей, рассказал президент. «Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем поможем. Пока определятся, чем им заниматься», — добавил глава государства.

По словам Лукашенко, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отмечал, что такое подразделение, как «Вагнер», белорусской армии «не помешало бы». Президент согласился с этим мнением и разрешил министру поговорить с бойцами ЧВК по этому вопросу.

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До этого Лукашенко отметил, что вагнеровцы как бойцы «штурмовых отрядов» могут поделиться опытом с белорусскими военными. «Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал белорусский лидер, подчеркнув, что бойцов «Вагнера» «бояться нечего».

26 июня российский президент Владимир Путин предложил не участвовавшим в событиях 23–24 июня вагнеровцам продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, уйти в отставку или «уйти в Белоруссию».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российское «военное руководство» в ударе по лагерю вагнеровцев, а утром 24 июня силы ЧВК заблокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и отправились в Москву. Ведомство отвергло обвинения бизнесмена об ударах и назвало их провокацией.

Вечером того же дня по итогам переговоров с Лукашенко Пригожин объявил, что колонны ЧВК вернутся в тыловые лагеря. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) будет прекращено, вагнеровцев преследовать не будут, а сам бизнесмен сможет уехать в Белоруссию. 27 июня Лукашенко сообщил, что Пригожин приехал в страну.

27 июня ФСБ сообщила, что дело о мятеже закрыто. Минобороны после этого объявило, что ЧВК «Вагнер» готовится передать тяжелую военную технику подразделениям Вооруженных сил России.

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Александр Лукашенко Белоруссия ЧВК Вагнер
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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