Лукашенко исключил открытие в Белоруссии пунктов набора в ЧВК «Вагнер»

Желающие вступить в «Вагнер» сами найдут пути туда, считает Лукашенко. По его словам, лагеря для ЧВК строить не будут, им предложили заброшенную часть: «Пожалуйста — забор есть, все есть»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Белоруссии пока не будет пунктов по набору в ЧВК «Вагнер», заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

По словам Лукашенко, среди руководителей «Вагнера» есть один белорус. «Прекрасно, говорит, служит. Мы его повязать не можем. Мы никого удержать не сможем. Хотите там зарабатывать деньги немалые... Но должны понимать, что каждый день ты ложишься спать в обнимку со смертью. И автомат под голову», — добавил он.

«Поэтому нам не надо открывать никакие пункты по набору «Вагнера». Я думаю, их и не будет никогда. Вот на сей момент, я полагаю, что никаких пунктов нам открывать не надо и их не будет. А кто захочет там служить, они найдут туда дорогу», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что в стране не строят лагеря для ЧВК «Вагнер», но могут помочь бойцам с размещением. «Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны с Шойгу подпишет», — пояснил Лукашенко.

Бойцам ЧВК «Вагнер» предложили одну из заброшенных частей, рассказал президент. «Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем поможем. Пока определятся, чем им заниматься», — добавил глава государства.

По словам Лукашенко, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин отмечал, что такое подразделение, как «Вагнер», белорусской армии «не помешало бы». Президент согласился с этим мнением и разрешил министру поговорить с бойцами ЧВК по этому вопросу.

До этого Лукашенко отметил, что вагнеровцы как бойцы «штурмовых отрядов» могут поделиться опытом с белорусскими военными. «Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно», — сказал белорусский лидер, подчеркнув, что бойцов «Вагнера» «бояться нечего».

26 июня российский президент Владимир Путин предложил не участвовавшим в событиях 23–24 июня вагнеровцам продолжить службу в России, заключив контракт с Минобороны или другим силовым ведомством, уйти в отставку или «уйти в Белоруссию».