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Гладков сообщил об обстреле села в Валуйском округе

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел попало село Карабаново Валуйского округа
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения — там выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. По предварительным данным, пострадавших нет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Только за 30 июня по региону было выпущено более 20 снарядов. 28 июня в селе Долгое Валуйского округа с беспилотников были сброшены четыре бомбы, в результате повреждения получила кровля сельхозпредприятия.

В последнее время атаки на регион усилились. На фоне обострения ситуации власти объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.

Гладков сообщил об обстреле села в Валуйском округе
Гладков сообщил об обстреле села в Валуйском округе

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

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