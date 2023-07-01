Гладков сообщил об обстреле села в Валуйском округе

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Село Карабаново Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Осколками снарядов повреждены четыре частных домовладения — там выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. По предварительным данным, пострадавших нет.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Только за 30 июня по региону было выпущено более 20 снарядов. 28 июня в селе Долгое Валуйского округа с беспилотников были сброшены четыре бомбы, в результате повреждения получила кровля сельхозпредприятия.

В последнее время атаки на регион усилились. На фоне обострения ситуации власти объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.