Гладков сообщил о более 70 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ за сутки нанесли удары по пяти районам Белгородской области
За прошедшие сутки 1 июля Белгородская область подверглась ударам более 70 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
- В Белгородском районе под обстрел попали два села — Щетиновка и Журавлевка. По Щетиновке выпустили 14 артиллерийских снарядов и еще две гранаты сбросили с беспилотников, в Журавлевке — четыре попадания.
- В Валуйском городском округе по селу Карабаново выпустили 12 минометных снарядов, там осколки снарядов повредили четыре частных домовладения. В селе Тулянка силы ПВО сбили беспилотник.
- По Волоконовскому району выпустили 24 единицы боеприпасов, из них 23 пришлись на окраину хутора Старый, один — на окраину хутора Киселев.
- В Краснояружском районе были атакованы села Поповка и Вязовое. В Вязовом зафиксировали шесть прилетов.
- В Шебекинском городском округе обстрелу подверглись три села: по Новой Таволжанке и Терезовке выпустили по шесть минометных снарядов, по Середе — два снаряда. Помимо этого, в селе Муром сбили беспилотник.
Ни в одном из перечисленных мест люди не пострадали.
После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. За 30 июня по региону было выпущено более 20 снарядов: атакам подверглись населенные пункты в Белгородском и Волоконовском районе и Шебекинском городском округе.
В связи с обострением ситуации власти региона объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа и временно отселили часть жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов.