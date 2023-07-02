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Ходаковский заявил о планах ВСУ «рвануть» в направлении Токмака

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: ВСУ готовятся к попытке глубокого прорыва
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Украинская армия сосредоточила до сорока батальонов на орехово-положском направлении с целью «рвануть по вектору Орехов — Токмак», заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в Telegram. По его словам, ВСУ готовятся к попытке «глубокого прорыва» российской обороны.

«Понимая наши возможности по нанесению ракетно-бомбовых ударов по скоплениям, скорее всего, [ВСУ] продолжат тактику ползучего наступления ограниченными силами, пока не поймут, что создались благоприятные условия для введения в действие основных резервов, предназначенных для последующего броска вглубь наших территорий. Не исключено, что будет предпринята одновременная попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС», — написал он.

Российская сторона заявляла, что ВСУ ведут контрнаступление с 4 июня. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении попыток прорыва обороны — по утверждению ведомства, ни одна из них не была успешной.

22 июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ в ходе наступательных действий потеряли около 13 тыс. человек. Президент России Владимир Путин 27 июня сообщил, что Украина потеряла 259 танков и 780 бронемашин. До этого он отмечал, что потери России в десять раз меньше, чем у Украины.

Киев признавал трудности с контрнаступлением. Президент Владимир Зеленский сказал, что «контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы». Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал «набраться терпения».

Теги
Александр Ходаковский Росгвардия ДНР Запорожская область
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