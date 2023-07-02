В Минтрансе сообщили о сокращении на 5 км пробки на Крымском мосту

Пробка из машин на Крымском мосту со стороны Кубани сократилась на 5 км, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале.

«По состоянию на 23:00 пробка 5 км, время ожидания до трех часов», — заявил Лукашенко. К полночи ситуация не изменилась, уточнили в Минтрансе Крыма. При этом по маршруту через Крымский мост в сторону Краснодарского края пробка составляет всего 300 м, время ожидания проезда — 20 минут.

Пробка у Крымского моста образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона, сообщали в Росавтодоре. Для разрешения ситуации в досмотровом пункте увеличили число сотрудников и усилили контроль за их работой, рассказывал Лукашенко.

29 июня глава минтранса сообщал об образовании очереди на мосту со стороны Крыма, пробка тогда растянулась на 4 км. Он говорил, что причиной стали неблагоприятные погодные условия и обильные осадки. Водителям пришлось ждать досмотра до двух часов.

Утром 1 июля длина пробки у моста составляла 5 км, примерно к 15:25 она достигла 9 км. Очередь к мосту со стороны полуострова к 20:00 растянулась на 500 м, время ожидания составляет 40 минут.