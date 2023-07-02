Во Франции арестовали почти 500 человек в пятую ночь массовых протестов

За пятую ночь протестов во Франции были арестованы 486 человек, сообщает Le Figaro со ссылкой на МВД страны.

В Париже арестовали 194 человека. В ночь на 1 июля число задержанных составило 1311. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил в своем Twitter о 427 задержанных. По его словам, «более спокойная ночь» стала благодаря «решительным действиям полиции».

Протесты сопровождались жестокими погромами. Так, мэр города Л'Э-ле-Роз в Валь-де-Марн (является частью Парижской агломерации и находится в центральном регионе Иль-де-Франс) Венсан Жанбрун заявил, что прошлой ночью рядом с его домом загорелась машина. Пострадали его жена и дети, он уточнил, что они ранены. По его словам, демонстранты хотели сжечь не только его автомобиль, но и сам дом. Супруга Жанбруна попыталась сбежать со своими двумя детьми и была ранена, поскольку бунтующие люди преследовали их. Мэр намерен подать жалобу.

27 июня в Нантере, западном пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Это произошло после того, как юноша, находившийся за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе, не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.



В ночь на 28 июня в этом районе начались протесты, которые в итоге охватили почти всю страну. 1 июля состоялись похороны убитого.

Президент страны Эмманюэль Макрон назвал убийство Наэля «непростительным». 30 июня он досрочно покинул саммит ЕС в Брюсселе и возглавил экстренную встречу правительства. 1 июля он также отменил свой визит в Германию, который должен был проходить с воскресенья по вторник.