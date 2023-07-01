Мэр Красилова назвала превышением полномочий запрет УПЦ в городе

Мэр города Красилов в Хмельницкой области Украины Нила Островская заявила, что местные власти превысили свои полномочия, запретив деятельность Украинской православной церкви (УПЦ).

«Чтобы вы понимали: мы в некоторой степени и преступили свои полномочия. На уровне государства эта Церковь не запрещена, а мы запретили», — сказала она в эфире телеканала «Еспресо».

Островская отметила, что горожане «дошли до такой ситуации, что те, кто были друзьями, даже родственники, близкие и знакомые, сейчас на этой церковной тематике перессорились». Она заявила, что это «очень нехорошо». «Нам нужно держать единство на фронте и в тылу, а не сеять такой раздор на теме Церкви», — добавила она.

В УПЦ сообщили, что на сессии горсовета Красилова с религиозными общинами УПЦ был расторгнут договор постоянного пользования земельными участками. Чиновники также проголосовали за переход местной религиозной общины УПЦ в Православную церковь Украины (ПЦУ). Островская отметила, что настоятели и прихожане УПЦ выступали против такого решения.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ). ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году. УПЦ ранее входила в состав Московского патриархата. В мае прошлого года она объявила о своей независимости.

Осенью прошлого года власти Украины начали проводить обыски в помещениях УПЦ, возбуждать уголовные дела против священнослужителей и изымать недвижимость. В начале декабря президент Владимир Зеленский анонсировал меры против «аффилированных с Россией» религиозных организаций. Правительство Украины 19 января внесло в Верховную раду проект о запрете деятельности УПЦ в стране. Он еще не принят.