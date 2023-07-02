Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
В Минтрансе сообщили о сокращении на 5 км пробки на Крымском мосту Общество, 00:45
Жена президента Сирии заявила о желании выучить русский язык Политика, 00:31
Король Нидерландов извинился за роль страны в работорговле Политика, 00:29
В Грузии назвали несправедливыми санкции Украины против Georgian Airways Политика, 00:14
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Один человек погиб в результате стрельбы в центре Хорватии Общество, 01 июл, 23:46
Будущий посол Германии назвал стороны «центрального конфликта» XXI века Политика, 01 июл, 23:36
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 01 июл, 23:29
Зеленский счел «позорным» решение регулятора о повышении тарифов на воду Политика, 01 июл, 23:20
Пенсионерка кинула коктейль Молотова перед банком в Нижегородской области Общество, 01 июл, 22:57
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 01 июл, 22:46
Мэр Красилова назвала превышением полномочий запрет УПЦ в городе Политика, 01 июл, 22:35
Маск ограничил чтение постов в Twitter Технологии и медиа, 01 июл, 22:31
В Мелитополе прогремел взрыв Политика, 01 июл, 22:01
Политика ,  
0 

Жена президента Сирии заявила о желании выучить русский язык

Жена президента Сирии Асма Асад заявила о желании выучить русский язык в будущем

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма заявила о желании выучить русский язык. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT Arabic.

«Язык — это мост для общения и культуры, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем [выучить русский язык]. И если немного снизится рабочее давление, то почему бы и нет?» — сказала Асад, отвечая на вопрос об изучении языке в связи с окончанием МГУ ее сыном Хафезом.

29 июня Хафез Асад получил степень магистра по специальности «чистая математика», защитив диссертацию по теории чисел в МГУ с отличием. На церемонии вручения дипломов присутствовала его мать, прибыв в Москву по специальному приглашению ректората университета. В 2020-м Хафез Асад попал под санкции США.

У супругов Асад трое детей: Хафез, Зейна и Карим. Старшего сына назвали в честь дедушки, бывшего президента Сирии Хафеза Асада.

Теги
Башар Асад Сирия Россия русский язык
Материалы по теме
Россия, Турция и Сирия создали механизм консультаций по линии военных
Политика
Сирия отказалась возобновлять отношения с Турцией до «деоккупации»
Политика
Асад не исключил участия сирийских добровольцев в конфликте на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter