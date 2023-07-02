Жена президента Сирии заявила о желании выучить русский язык

Супруга президента Сирии Башара Асада Асма заявила о желании выучить русский язык. Об этом она рассказала в интервью телеканалу RT Arabic.

«Язык — это мост для общения и культуры, а Россия имеет очень древнюю культуру и древнюю историю, поэтому я надеюсь, что у меня будет возможность в будущем [выучить русский язык]. И если немного снизится рабочее давление, то почему бы и нет?» — сказала Асад, отвечая на вопрос об изучении языке в связи с окончанием МГУ ее сыном Хафезом.

29 июня Хафез Асад получил степень магистра по специальности «чистая математика», защитив диссертацию по теории чисел в МГУ с отличием. На церемонии вручения дипломов присутствовала его мать, прибыв в Москву по специальному приглашению ректората университета. В 2020-м Хафез Асад попал под санкции США.

У супругов Асад трое детей: Хафез, Зейна и Карим. Старшего сына назвали в честь дедушки, бывшего президента Сирии Хафеза Асада.