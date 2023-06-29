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Сын Башара Асада с отличием окончил МГУ

Сын президента Сирии Башара Асада Хафез окончил МГУ с отличием
Хафез Асад получил степень магистра по специальности «чистая математика», защитив магистерскую диссертацию по теории чисел

Сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад окончил МГУ с отличием, пишет AlWatan Online.

Хафез Асад получил степень магистра по специальности Чистая математика, защитив магистерскую диссертацию по теории чисел.

На церемонии вручения дипломов присутствовала первая леди Сирии Асма Асад. Она прибыла в Москву по специальному приглашению ректората МГУ.

У супругов Асад трое детей: Хафез, Зейна и Карим. Старшего сына назвали в честь дедушки, бывшего президента Сирии Хафеза Асада.

О том, что он поедет учиться в Россию, СМИ сообщали в 2016 году. Тогда первая леди на выпускном вечере заявила, что талантливые ученики смогут бесплатно получить образование в России. Сын Асада — призер математической олимпиады в Малайзии.

В 2020 году Хафез Асад попал под санкции США.

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