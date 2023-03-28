США ввели санкции против двоюродных братьев Асада

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список «ключевых лиц, поддерживающих режим президента Сирии Башара Асада». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Фигуранты списка, как уточнили в Минфине США, имеют отношение к производству, транспортировке, контрабанде и продаже наркотика каптагон, относящегося к классу амфетаминов. По оценкам ведомства, «торговля каптагоном превратилась в незаконное предприятие с оборотом в миллиарды долларов». Деньги от наркоторговли идут на поддержку режима Асада в Сирии, уверены в Минфине США.

Под санкции, в частности, попали:

Самер Камаль аль-Асад, двоюродный брат президента Асада. В США считают, что он курирует ключевые объекты по производству каптагона в районе городов Латакия и Каламун, расположенных на берегу Средиземного моря.

Вассим Бади аль-Асад, также двоюродный брат Асада, который командовал военизированным подразделением под началом армии Сирии. Он «публично призвал к формированию сектантских ополчений для поддержки режима» и является «ключевой фигурой в региональной сети незаконного оборота наркотиков», утверждают в американском Минфине.

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