В центре Хорватии один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы

Один человек погиб в результате стрельбы в центре Хорватии

Мужчина открыл стрельбу на улице в городе Сисак в центре Хорватии. Один человек погиб, несколько пострадали, сообщает Хорватское радио и телевидение со ссылкой на Сисакско-Мославинское управление полиции.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника, ведется уголовное расследование. Хорватское радио уточняет, что в связи со стрельбой связан пожар в трех зданиях, его тушат.

По информации Vecernji list, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова, поселок возле Сисака был заблокирован полицией, а в розыске участвует спецназ. Госпитализированы восемь человек. Стрельба произошла возле нефтеперерабатывающего завода.

30 июня в аэропорту Кишинева в Молдавии мужчина открыл стрельбу. Он несколько раз выстрелил в воздух и забаррикадировался в одном из помещений. Как сообщал телеканал TV8.md, мужчина — иностранец, которому не разрешили въезд в страну. Он выхватил пистолет у пограничника и начал стрелять, погибли два человека — сотрудники пограничной полиции и службы безопасности аэропорта. Еще один пассажир, получивший ранение, был госпитализирован. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что инцидент не квалифицируется как теракт.