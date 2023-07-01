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В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв и сработала система ПВО

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, сработала система ПВО. Об этом сообщила администрация города в своем телеграм-канале.

Администрация также опубликовала фото осколков сбитой ракеты. Разрушений и пострадавших в городе нет.

Взрывы раздавались в Мелитополе и ранее. В частности, 28 июня о шести взрывах в городе сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Мелитополь, который в марте стал административным центром области в составе России, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 3 июня в городе раздалось пять взрывов, пострадали три человека, а осколки сбитых ракет повредили жилые дома.

В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв

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Мелитополь взрыв ПВО
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