В Мелитополе прозвучали взрывы

В Мелитополе прозвучали звуки взрывов, сообщили в администрации города.

Ранее о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в городе «прозвучал громкий объемный взрыв». Позже он уточнил, что в ближайшем пригороде Запорожья прозвучали еще не менее пяти взрывов, а в самом областном центре их было два.

Мелитополь находится в 125 км от Запорожья, оба города входят в Запорожскую область.

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