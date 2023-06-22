ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, причастных к покушениям

В Мелитополе были задержаны диверсанты, которые причастны к покушениям на руководителей госструктур, говорится в сообщении ФСБ, поступившем в РБК. В ходе организованных ими атак погиб один человек, несколько пострадали.

«Пресечена деятельность диверсионной группы Службы безопасности Украины, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области», — говорится в сообщении спецслужбы.

Задержанные совершили покушения с помощью самодельных взрывных устройств, сказали в ФСБ.

Кроме того, диверсанты готовили подрыв железнодорожных путей перед поездом с военной техникой и грузами для российском армии, утверждают в ведомстве. «Диверсия готовилась с применением самодельного взрывного устройства, которое было получено участниками преступной группы от представителей СБ Украины», — добавили там.

Диверсантов задержали «в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях». Следователи УФСБ по Запорожской области возбудили уголовные дела по статьям 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие террористической деятельности) УК, задержанные заключены под стражу.

2 мая СК сообщал о покушении в Мелитополе на замначальника ГУВД по Запорожской области. 11 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий заявлял, что на председателя суда Запорожской области совершена попытка покушения в Мелитополе.

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