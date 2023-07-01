Медведев предложил Макрону положить конец «словесному поносу»

Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил встать на сторону Франции президенту страны Эмманюэлю Макрону, который говорил, что он на стороне Украины.

«Макрон несколько раз говорил, что он на стороне Украины. Может, пора положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции», — написал Медведев в Twitter.

Он добавил, что «зря потраченные деньги» на вооружение для Украины «могли бы пригодиться простым французам».

Во Франции с 28 июня продолжаются беспорядки: поводом стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Участники беспорядков поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины. Власти приостановили работу общественного транспорта, полиция задействовала бронетехнику.

Из-за беспорядков Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Он пока не стал объявлять чрезвычайное положение в стране. Как пишет Le Monde, Макрон пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.