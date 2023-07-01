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Медведев предложил Макрону положить конец «словесному поносу»

Медведев предложил Макрону положить конец «словесному поносу» и встать на сторону Франции
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Ludovic Marin / Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил встать на сторону Франции президенту страны Эмманюэлю Макрону, который говорил, что он на стороне Украины.

«Макрон несколько раз говорил, что он на стороне Украины. Может, пора положить конец этому словесному поносу и встать на сторону Франции», — написал Медведев в Twitter.

Он добавил, что «зря потраченные деньги» на вооружение для Украины «могли бы пригодиться простым французам».

Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
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Во Франции с 28 июня продолжаются беспорядки: поводом стала гибель 17-летнего подростка алжирского происхождения, которого застрелил полицейский в парижском пригороде Нантер. Участники беспорядков поджигают мусорные баки, здания и автомобили, громят и грабят магазины. Власти приостановили работу общественного транспорта, полиция задействовала бронетехнику.

Из-за беспорядков Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Он пока не стал объявлять чрезвычайное положение в стране. Как пишет Le Monde, Макрон пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Эмманюэль Макрон Украина Франция
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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