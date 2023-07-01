Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Агент подтвердил интерес «Спартака» к лучшему футболисту Молдавии Спорт, 11:01
Маск удивился количеству оружия у протестующих во Франции Политика, 10:56
«Мини-Лига Европы». Главное о предстоящем турнире Кубок PARI Премьер Спорт, 10:52
У Крымского моста образовалась пятикилометровая пробка Общество, 10:39
Почему важно поддерживать искусство и что такое эмоциональная стоимость РБК Стиль и СберПервый, 10:33
Футболисты сборной Франции обратились к протестующим Спорт, 10:33
Первый с 2022 года рейс на Кубу вылетел из Шереметьево Общество, 10:18
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Абсолютные чемпионы мира по боксу Альварес и Чарло договорились о бое Спорт, 10:09
На химзаводе в Китае произошел взрыв Политика, 10:01
Какие четыре страны обогнали Россию по военным расходам. Инфографика Политика, 10:00
Маск и Цукерберг могут подраться. Сравниваем акции их компаний Инвестиции, 10:00
Почти тысячу человек за ночь задержали во время беспорядков во Франции Политика, 09:57
Как и на что расходует свои деньги молодежь. Исследование РБК и «Мир», 09:55
Авиакомпания «Россия» увеличит число полетов на Кубу Бизнес, 09:37
Политика ,  
0 

Маск удивился количеству оружия у протестующих во Франции

Маск: митингующие во Франции могли обзавестись оружием незаконным путем
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Множество оружия у протестующих во Франции может свидетельствовать о том, что оно было приобретено незаконным путем, заявил в Twitter владелец соцсети американский миллиардер Илон Маск.

«Где они берут все оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограничено, но все же присутствует», — написал Маск и допустил, что большинство оружия могло быть украдено или незаконно ввезено во Францию.

Маск удивился количеству оружия у протестующих во Франции
Video

Протесты во Франции не прекращаются с 28 июня, когда в Нантере полицейскими был убит 17-летний Наэль М., выходец из алжирско-марокканской семьи.

Как погиб Наэль М.

17-летний Наэль М. (полное имя власти не раскрывают) был застрелен дорожной полицией утром 27 июня. По версии прокуратуры, во вторник утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе Mercedes. Они решили проверить у водителя документы, когда зажегся красный свет, но тот не остановился на светофоре. Полицейские начали преследовать автомобиль; когда тот остановился, один из офицеров навел на водителя пистолет, а другой попытался заставить его выйти из машины. Молодой человек нажал на газ, но полицейский выстрелил и попал ему в грудь, а машина через 10 м врезалась в столб. Скорая прибыла на место инцидента, но Наэль М. умер.

Власти применяют против протестующих бронетехнику, идут массовые задержания. За прошедшую ночь задержали 994 человек. Пострадали более 200 полицейских.

Читайте на РБК Pro
От грузчика до гендиректора Walmart: 5 бизнес-уроков Дага Макмиллона
«Новая Саудовская Аравия». Как страна избавляется от нефтяной экономики
Почему в США впервые за 20 лет сменился лидер на рынке пива
«Вообще-то ты мне должен»: как говорить о деньгах и никого не обидеть

При этом французские власти пока не стали вводить режим чрезвычайного положения, который наделил бы их дополнительными полномочиями. Как пишет Le Monde, Макрон пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.

Теги
Франция массовые беспорядки оружие протесты Илон Маск
Материалы по теме
Почти тысячу человек за ночь задержали во время беспорядков во Франции
Политика
На третий день беспорядков во Франции задержали 270 человек
Общество
Прокуратура сообщила о первой смерти при беспорядках во Франции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter