Маск удивился количеству оружия у протестующих во Франции

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Множество оружия у протестующих во Франции может свидетельствовать о том, что оно было приобретено незаконным путем, заявил в Twitter владелец соцсети американский миллиардер Илон Маск.

«Где они берут все оружие? Личное владение оружием в Европе крайне ограничено, но все же присутствует», — написал Маск и допустил, что большинство оружия могло быть украдено или незаконно ввезено во Францию.

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Протесты во Франции не прекращаются с 28 июня, когда в Нантере полицейскими был убит 17-летний Наэль М., выходец из алжирско-марокканской семьи.

Как погиб Наэль М.



17-летний Наэль М. (полное имя власти не раскрывают) был застрелен дорожной полицией утром 27 июня. По версии прокуратуры, во вторник утром двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе Mercedes. Они решили проверить у водителя документы, когда зажегся красный свет, но тот не остановился на светофоре. Полицейские начали преследовать автомобиль; когда тот остановился, один из офицеров навел на водителя пистолет, а другой попытался заставить его выйти из машины. Молодой человек нажал на газ, но полицейский выстрелил и попал ему в грудь, а машина через 10 м врезалась в столб. Скорая прибыла на место инцидента, но Наэль М. умер.

Власти применяют против протестующих бронетехнику, идут массовые задержания. За прошедшую ночь задержали 994 человек. Пострадали более 200 полицейских.

При этом французские власти пока не стали вводить режим чрезвычайного положения, который наделил бы их дополнительными полномочиями. Как пишет Le Monde, Макрон пытается найти баланс между жестким ответом на беспорядки и опасениями вызвать еще более резкую реакцию общественности.