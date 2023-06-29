На Украине переименовали село Московское в Киевское

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Верховная рада Украины переименовала село Московское в Шосткинском районе Сумской области в село Киевское, сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Политик сообщил о еще нескольких переименованиях:

поселок Ленинка в Винницкой области переименовали в Приветное;

село Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области — в Чехоград (Запорожская область в сентябре прошлого года вошла в состав России, а подконтрольный российским войскам Мелитополь стал временной столицей региона, так как Запорожье контролирует Киев);

село Латовка Одесской области — в Межлиманское;

поселок городского типа Славское в Львовской области — в Славско;

поселок Первомайское в Винницкой области — в Гадаи;

село Лопухов в Закарпатской области — в Брустуры.

В последние годы власти Украины переименовали многие улицы, поселки и города. После начала российской военной операции этот процесс активизировался — особенно часто меняют названия, связанные с Россией и СССР.

В конце июня Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать город Запорожье. Название внесли в перечень тех, что «могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка или касаться российской имперской политики». Комиссия дала местным властям шесть месяцев для того, чтобы предложить новое название или обосновать целесообразность сохранения названия Запорожье.

Всего комиссия рекомендовала переименовать более 1,4 тыс. населенных пунктов «во исполнение закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии».