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Суд арестовал гендиректора «Автоматики» по делу об антеннах из Китая

Суд арестовал гендиректора «Автоматики» Моторко по делу об антеннах из Китая до 27 августа
Андрей&nbsp;Моторко
Андрей Моторко (Фото: admoblkaluga.ru)

Пресненский суд Москвы арестовал генерального директора концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») Андрея Моторко до 27 августа по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из базы данных суда.

Моторко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме него по делу проходит начальник НИО-3 АО «Концерн «Автоматика» Александр Нестеров, его также арестовали до 27 августа. Моторко задержали 30 июня.

В конце июня «Коммерсантъ» сообщил, что Минпромторг обратился в Следственный комитет, добиваясь возврата около 300 млн руб. субсидии, выделенной концерну «Автоматика». Деньги выделили на разработку антенных систем станций спутниковой связи. Минпромторг и концерн «Автоматика» заключили соответствующее соглашение 15 июня 2021 года. В течение трех лет предприятие должно было получить из бюджета субсидию на общую сумму 400,7 млн руб. Концерн должен был разработать аппаратное и программное обеспечение, но по итогам проверки выяснилось, что «Автоматика» выдала купленные в Китае антенные комплексы за собственную разработку.

Позже «Коммерсантъ» сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц из «Автоматики».

Теги
Москва арест «Автоматика» мошенничество
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Гендиректора «Автоматики» задержали по делу об антеннах из Китая
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