«Коммерсантъ» узнал о деле о мошенничестве против структуры «Ростеха»

Дело связано с полученными концерном «Автоматика» в рамках субсидии 300 млн руб. на разработку антенных систем. Минпромторг в ходе проверки выяснил, что концерн фактически выдал за свою разработку китайские комплексы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных лиц из входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Автоматика», сообщает «Коммерсантъ».

На данном этапе в уголовном деле нет подозреваемых, обвиняемых или задержанных, уточняет издание. По данным источника газеты, 28 июня в московском офисе концерна «Автоматика» на Ботанической улице был проведен обыск. Следствие интересовала документация, связанная с разработкой антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, рассказал он.

В Минпромторге, «Ростехе» и СК не стали комментировать«Коммерсанту» возбуждение уголовного дела.

Неделей ранее издание писало о намерении Минпромторга вернуть 300 млн субсидии, выделенной концерну на разработку антенных систем станций спутниковой связи. «Дочка» «Ростеха» должна была разработать аппаратное и программное обеспечение, однако проверка показала, что за свою разработку «Автоматика» фактически выдала купленные в Китае антенные комплексы. Министерство направило в СК соответствующие материалы.

Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» было заключено 15 июня 2021 года. В течение трех лет предприятие должно было получить из бюджета субсидию на общую сумму 400 млн 746 тыс. руб.

В ходе проверки, которая завершилась в мае этого года, Минпромторг выявил, что в разрабатываемых антенных системах используется китайское программное обеспечение, исходных кодов к которому у «Автоматики» нет, и импортные компоненты. Выплаты субсидии были приостановлены, на тот момент концерн получил около 300 млн руб.

В министерстве изданию подтвердили факт проверки, но не стали комментировать ее результаты. В «Автоматике», куда ведомство направило выводы выездной комиссии, по данным источника газеты, с ними не согласились и добровольно возвращать средства отказались.

В «Ростехе» РБК уточнили, что применение импортных комплектующих допускается соглашением между «Автоматикой» и министерством при проведении опытно-конструкторских работ. «Сейчас концерн находится на этапе изготовления макетов опытных образцов изделий с заменой зарубежных деталей на отечественные. Эта работа ведется в соответствии с утвержденным в «Автоматике» план-графиком по импортозамещию комплектующих с последующим присвоением статуса ТОРП в 2025 году», — рассказали в госкорпорации.

Предполагается, что новые антенные системы спутниковой связи позволят автомобилистам и пассажирам поездов, самолетов и судов пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе через Wi-Fi, и стабильной связью, а также получать доступ к мультимедийным сервисам.