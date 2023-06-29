Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 93,86 (+0,73) Инвестиции, 28 июн, 16:22 Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 85,62 (+0,57) Инвестиции, 28 июн, 16:22
Российских режиссеров-номинантов на «Оскар» пригласили в киноакадемию США Общество, 02:41
Названного «будущим хоккея» игрока взяли на драфте НХЛ под первым номером Спорт, 02:21
«Коммерсантъ» узнал о деле о мошенничестве против структуры «Ростеха» Бизнес, 02:00
Белый дом объяснил следы на лице Байдена лечением апноэ во сне Политика, 01:56
Охранник погиб при нападении на консульство США в Саудовской Аравии Политика, 01:38
В районе обломков «Титана» обнаружили «предполагаемые» останки людей Общество, 01:30
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 01:10
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
WSJ узнал о планах Кремля на «глобальную империю» Пригожина Политика, 00:37
Путин в Дербенте вспомнил, как посоветовал Керимову «заняться родиной» Политика, 00:28
Мадонну госпитализировали Общество, 00:11
Эксперты ЦБ выявили негативный эффект неравенства для экономики России Экономика, 00:00
Индийские НПЗ увеличили вчетверо закупки российской нефти Бизнес, 00:00
Госдеп одобрил возможную продажу Польше систем ПВО и ПРО на $15 млрд Политика, 28 июн, 23:48
Данилов заявил, что быстрое контрнаступление может быть лишь в сказке Политика, 28 июн, 23:39
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о деле о мошенничестве против структуры «Ростеха»

«Коммерсантъ»: в отношении структуры «Ростеха» завели дело о мошенничестве
Дело связано с полученными концерном «Автоматика» в рамках субсидии 300 млн руб. на разработку антенных систем. Минпромторг в ходе проверки выяснил, что концерн фактически выдал за свою разработку китайские комплексы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных лиц из входящего в госкорпорацию «Ростех» концерна «Автоматика», сообщает «Коммерсантъ».

На данном этапе в уголовном деле нет подозреваемых, обвиняемых или задержанных, уточняет издание. По данным источника газеты, 28 июня в московском офисе концерна «Автоматика» на Ботанической улице был проведен обыск. Следствие интересовала документация, связанная с разработкой антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, рассказал он.

В Минпромторге, «Ростехе» и СК не стали комментировать«Коммерсанту» возбуждение уголовного дела.

Неделей ранее издание писало о намерении Минпромторга вернуть 300 млн субсидии, выделенной концерну на разработку антенных систем станций спутниковой связи. «Дочка» «Ростеха» должна была разработать аппаратное и программное обеспечение, однако проверка показала, что за свою разработку «Автоматика» фактически выдала купленные в Китае антенные комплексы. Министерство направило в СК соответствующие материалы.

Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» было заключено 15 июня 2021 года. В течение трех лет предприятие должно было получить из бюджета субсидию на общую сумму 400 млн 746 тыс. руб.

В ходе проверки, которая завершилась в мае этого года, Минпромторг выявил, что в разрабатываемых антенных системах используется китайское программное обеспечение, исходных кодов к которому у «Автоматики» нет, и импортные компоненты. Выплаты субсидии были приостановлены, на тот момент концерн получил около 300 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Что теряют компании, которые боятся нанимать сотрудников 45+
Застой на Западе и «реванш-потребление» в Азии: что ждет рынок роскоши
Как пережить смерть близкого: четыре рекомендации
Что делать, если дома воздух грязнее уличного

В министерстве изданию подтвердили факт проверки, но не стали комментировать ее результаты. В «Автоматике», куда ведомство направило выводы выездной комиссии, по данным источника газеты, с ними не согласились и добровольно возвращать средства отказались.

В «Ростехе» РБК уточнили, что применение импортных комплектующих допускается соглашением между «Автоматикой» и министерством при проведении опытно-конструкторских работ. «Сейчас концерн находится на этапе изготовления макетов опытных образцов изделий с заменой зарубежных деталей на отечественные. Эта работа ведется в соответствии с утвержденным в «Автоматике» план-графиком по импортозамещию комплектующих с последующим присвоением статуса ТОРП в 2025 году», — рассказали в госкорпорации.

Предполагается, что новые антенные системы спутниковой связи позволят автомобилистам и пассажирам поездов, самолетов и судов пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе через Wi-Fi, и стабильной связью, а также получать доступ к мультимедийным сервисам.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ростех «Автоматика» Минпромторг мошенничество Следственный комитет
Материалы по теме
«Ъ» узнал об обращении Минпромторга в СК из-за дочки «Ростеха»
Технологии и медиа
Структуры «Ростеха» займутся производством новейших истребителей танков
Политика
«Ростех» назвал преувеличенным риск остановки почти трети вертолетов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter