«Ъ» узнал об обращении Минпромторга в СК из-за дочки «Ростеха»

В ходе проверки Минпромторг выявил, что структура «Ростеха» фактически выдала за свою разработку купленные в Китае антенные комплексы. Министерство добивается возвращения выплаченной ей части субсидии в 300 млн руб.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Минпромторг хочет вернуть около 300 млн руб. субсидии, выделенной концерну «Автоматика» на разработку антенных систем станций спутниковой связи, пишет «Коммерсантъ». «Дочка» «Ростеха» должна была разработать аппаратное и программное обеспечение, однако проверка показала, что за свою разработку «Автоматика» фактически выдала купленные в Китае антенные комплексы. Министерство направило в Следственный комитет соответствующие материалы.

Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» было заключено 15 июня 2021 года. В течение трех лет предприятие должно было получить из бюджета субсидию на общую сумму 400 млн 746 тыс. руб. В ходе проверки, которая завершилась в мае этого года, Минпромторг выявил, что в разрабатываемых антенных системах используются китайское программное обеспечение, исходных кодов к которому у «Автоматики» нет, и импортные компоненты. На момент окончания проверки ведомство перевело концерну около 300 млн руб., после чего выплаты были приостановлены.

В министерстве изданию подтвердили факт проверки, но не стали комментировать ее результаты. В «Автоматике», куда ведомство направило выводы выездной комиссии, по данным источника «Коммерсанта», с ними не согласились и добровольно возвращать средства отказываются. В «Ростехе» и СК не стали комментировать ситуацию.

РБК направил запрос в пресс-службу «Ростеха».

Предполагается, что новые антенные системы спутниковой связи позволят автомобилистам и пассажирам поездов, самолетов и судов пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе через Wi-Fi, и стабильной связью, а также получать доступ к мультимедийным сервисам.