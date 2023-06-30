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Гендиректора «Автоматики» задержали по делу об антеннах из Китая

Гендиректора «Автоматики» Андрея Моторко задержали по делу об антеннах из Китая
Главу входящего в «Ростех» концерна «Автоматика» Моторко задержали следователи, суд будет решать вопрос о мере пресечения. Топ-менеджера обвиняют в мошенничестве с китайскими комплектующими при выполнении госзаказа
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Андрей Моторко (Фото: admoblkaluga.ru)

Следователи задержали генерального директора концерна «Автоматика» (входит в «Ростех») Андрея Моторко в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. В картотеке Пресненского суда Москвы появилась карточка дела по обвинению Моторко в мошенничестве в особо крупном размере. Суд должен решить вопрос о мере пресечения.

«В Пресненский районный суд Москвы поступили ходатайства органа следствия об избрании в отношении генерального директора АО «Концерн «Автоматика» Моторко Андрея Ивановича и начальника НИО-3 АО «Концерн «Автоматика» Нестерова Александра Викторовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа», — сказала ТАСС представитель суда.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Минпромторг обратился в следственные органы и хочет вернуть около 300 млн руб. субсидии, выделенной концерну «Автоматика» на разработку антенных систем станций спутниковой связи. «Дочка» «Ростеха» должна была разработать аппаратное и программное обеспечение, однако проверка показала, что за свою разработку «Автоматика» фактически выдала купленные в Китае антенные комплексы. Министерство направило в Следственный комитет соответствующие материалы.

Позже газета сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении неустановленных лиц из «Автоматики».

На том этапе в уголовном деле не было подозреваемых, обвиняемых или задержанных, однако, по данным источника газеты, 28 июня в московском офисе концерна «Автоматика» на Ботанической улице был проведен обыск. Следствие интересовала документация, связанная с разработкой антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте, рассказал он.

Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» было заключено 15 июня 2021 года. В течение трех лет предприятие должно было получить из бюджета субсидию на общую сумму 400,746 млн руб.



В ходе проверки, которая завершилась в мае 2023 года, Минпромторг выявил, что в разрабатываемых антенных системах используется китайское программное обеспечение, исходных кодов к которому у «Автоматики» нет, и импортные компоненты. Выплаты субсидии были приостановлены, на тот момент концерн получил около 300 млн руб.

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В «Ростехе» РБК уточнили, что применение импортных комплектующих допустимо по соглашению между «Автоматикой» и министерством при проведении опытно-конструкторских работ. «Сейчас концерн находится на этапе изготовления макетов опытных образцов изделий с заменой зарубежных деталей на отечественные. Эта работа ведется в соответствии с утвержденным в «Автоматике» план-графиком по импортозамещению комплектующих с последующим присвоением статуса ТОРП в 2025 году», — рассказали в госкорпорации.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев
мошенничество суд Импортозамещение мера пресечения
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