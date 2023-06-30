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Минобороны отчиталось об уничтожении двух БМП Украины

Минобороны: российские войска обнаружили премещение двух бригад ВСУ и уничтожили два БМП

Российские войска обнаружили перемещение подразделений двух бригад ВСУ и уничтожили два БМП противника. Об этом рассказал начальника пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, передает «РИА Новости».

Удар был нанесен на Торском участке и в районе Серебряного лесничества в ДНР.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ», — сказано в сообщении. Уничтожены две БМП противника. При этом модель подбитых машин не уточняется.

Также российская артиллерия уничтожила три пикапа, ВСУ получили значительные потери, утверждают в ведомстве.

Накануне Минобороны сообщило, что экипаж российского танка Т-80БВМ поразил на купянском направлении БМП Bradley.

В российской армии действуют выплаты за подбитие военной техники ВСУ. За уничтожение самолета положено 300 тыс. руб., танка — 100 тыс. руб., БТР, боевой машины РЗСО или беспилотника — 50 тыс. руб. Деньги перечисляют на основании приказов командиров воинских частей. По данным на середину июня, за захват или уничтожение 16 тыс. военной техники награждено 10 257 военнослужащих.

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Минобороны отчиталось об уничтожении двух БМП Украины
Минобороны отчиталось об уничтожении двух БМП Украины

Теги
Минобороны Военная операция на Украине Украина ВСУ БМП
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