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Минобороны заявило о подбитой танком Т-80 БМП Bradley у ВСУ

Минобороны: российский танк Т-80БВМ подбил БМП Bradley на купянском направлении с 9,5 км

Экипаж российского танка Т-80БВМ поразил на купянском направлении боевую машину пехоты (БМП) Bradley, переданную Вооруженным силам Украины, рассказал наводчик-оператор танка, передает «РИА Новости».

«Обычная работа с закрытой огневой позиции — дальность до той цели была порядка 9,5 км, я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена. В ходе выполнения задачи целью была обозначена боевая машина пехоты противника Bradley», — заявил наводчик-оператор танка.

24 июня начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на купянском направлении российские военные с помощью самоходной пушки «Гиацинт-С» уничтожили американскую самоходку Paladin и минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Песчаная.

Кроме того, Минобороны сообщило, что самоходная установка «Акация» уничтожила минометный расчет ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

Также, по словам Зыбинского, группировка противовоздушной обороны в районе населенного пункта Двуречное уничтожила с помощью расчета зенитно-ракетного комплекса «Тор» разведывательный беспилотный аппарат американского производства Puma.

Теги
Минобороны танк БМП Bradley ВСУ Украина
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