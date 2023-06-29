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Орбан гифкой с Траволтой спросил у Еврокомиссии, где деньги

Орбан спросил у Еврокомиссии, почему в бюджете заканчиваются деньги
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался в своем аккаунте Twitter, почему в бюджете Еврокомиссии заканчиваются деньги.

«Всего через два года семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются деньги. Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Где деньги, Европейская комиссия?» — написал он, сопроводив пост гифкой с актером Джоном Траволтой из фильма «Криминальное чтиво» (1994) режиссера Квентина Тарантино.

20 июня Еврокомиссия запросила увеличение долгосрочного бюджета ЕС на €66 млрд. В комиссии сообщили, что Евросоюз столкнулся с рядом «беспрецедентных и неожиданных проблем» с момента принятия семилетнего бюджета в 2020 году, среди которых кризис на Украине и эффекты от пандемии коронавируса. В исполнительном органе ЕС заявили, что дополнительные средства необходимы на гранты и кредиты для Украины, покрытие роста процентных платежей по долгу ЕС до 2027 года, а также пополнение фондов, таких как Европейский фонд обороны.

В Минфине Германии до этого сообщали, что Еврокомиссия может потребовать дополнительных выплат в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021–2027 годы из-за помощи Украине, но Германия не сможет принять в этом участие. «Ввиду необходимых сокращений нашего национального бюджета в настоящее время мы не можем делать какие-либо дополнительные взносы в бюджет Европейского союза», — сообщал министр финансов Кристиан Линднер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Еврокомиссии стоит сконцентрироваться на использовании имеющихся средств, прежде чем просить страны — члены ЕС о новых взносах.

Семилетний бюджет был согласован в 2020 году в объеме $2 трлн. В том же году Еврокомиссия просила страны увеличить взносы в бюджет ЕС до 2% ВВП. Эти деньги были необходимы для помощи экономикам стран после пандемии коронавируса, сообщала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги
Виктор Орбан Венгрия Еврокомиссия Евросоюз Бюджет
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