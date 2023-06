Орбан гифкой с Траволтой спросил у Еврокомиссии, где деньги

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поинтересовался в своем аккаунте Twitter, почему в бюджете Еврокомиссии заканчиваются деньги.

«Всего через два года семилетнего бюджета у Брюсселя заканчиваются деньги. Как это произошло? Что случилось с бюджетом? Где деньги, Европейская комиссия?» — написал он, сопроводив пост гифкой с актером Джоном Траволтой из фильма «Криминальное чтиво» (1994) режиссера Квентина Тарантино.

Just 2 years into the 7-year budget, #Brussels is running out of money. How did this happen? What happened to the budget? Where is the money, @EuropeanCommiss ? pic.twitter.com/yENyF7jXgY

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 29, 2023